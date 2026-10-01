Trecastagni, violento scontro tra due auto: Mercedes si ribalta, conducente ferito

Incidente nel pomeriggio di oggi, 1 ottobre. Coinvolte una Mercedes e una Seat Arona. Carabinieri sul posto e strada temporaneamente chiusa.

TRECASTAGNI – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, giovedì 1 ottobre, lungo corso Cristoforo Colombo a Trecastagni.

Secondo le prime informazioni disponibili, per cause che dovranno ancora essere accertate, si sono scontrate una Mercedes e una Seat Arona. L’impatto è stato particolarmente violento e la Mercedes, dopo la collisione, si è ribaltata sulla carreggiata, finendo con le ruote rivolte verso l’alto.

Ad avere la peggio sarebbe stato il conducente della Mercedes, rimasto ferito nell’incidente. Al momento non si conosce la gravità delle ferite riportate né sono disponibili ulteriori informazioni sulle sue condizioni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e stabilire eventuali responsabilità.

A causa dell’incidente e della presenza del veicolo ribaltato sulla carreggiata, corso Cristoforo Colombo è stato chiuso al traffico, così da consentire in sicurezza le operazioni di soccorso, i rilievi e la successiva rimozione dei mezzi coinvolti.

Inevitabili i disagi alla circolazione nella zona. La strada resterà chiusa per il tempo necessario al completamento delle operazioni e alla messa in sicurezza della carreggiata.