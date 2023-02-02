TREMESTIERI ETNEO (CT). FACEVA LA SPOLA PER PRENDERE LA “ROBA”:<br>PUSHER ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, in Tremestieri Etneo, hanno arrestato in flagranza un 20enne del posto, incensurato, per detenzione di sostanze stupefacenti...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, in Tremestieri Etneo, hanno arrestato in flagranza un 20enne del posto, incensurato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso della quotidiana attività info investigativa per il contrasto alla vendita di sostanze stupefacenti, i militari avevano appreso che in via Dei Giardini, proprio nei pressi di uno spazio verde comunale, “qualcuno” aveva posto in essere una redditizia attività di spaccio di droga.

Immediata da parte dei militari è stata la risposta con l’effettuazione di alcuni servizi di avvistamento che, ben presto, hanno documentato l’arrivo di una Renault Scenic che, con assiduità, giungeva in quel luogo salvo poi allontanarsi repentinamente e farvi ritorno poco dopo.

Tale strano comportamento ha ovviamente attirato l’attenzione dei militari, i quali hanno pertanto bloccato l’autovettura identificando i quattro occupanti tutti ventenni coetanei, ma, nella circostanza, il passeggero anteriore ha manifestato inequivocabili segnali di immotivato nervosismo, comportamento le cui cause sono state ben presto svelate da un controllo a suo carico, a seguito del quale i militari hanno rinvenuto nella tasca dei pantaloni due bustine di plastica contenenti marijuana e la somma di 60 euro.

I militari, a questo punto, hanno comunicato al giovane che sarebbe stato necessario effettuare una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione di via Monti Arsi, talché, evidentemente per limitare gli ormai inevitabili “danni”, ha confidato loro di detenere altra droga a casa.

Qui il giovane ha loro consegnato uno zaino contenente una busta con marijuana sfusa, bustine per la suddivisione della droga in dosi, materiale per il confezionamento e due bilance di precisione, nonché un ulteriore sacco al cui interno hanno rinvenuto 13 involucri con marijuana per un peso così complessivo di 75 grammi.

Il 20enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.