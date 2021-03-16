TREMESTIERI ETNEO. FURTI DI ENERGIA ELETTRICA: DENUNCIATA ANCHE LA TITOLARE DI UNA CASA DI RIPOSO

I Carabinieri della Stazione di Tremestieri Etneo, coadiuvati dai tecnici dell’Enel, hanno eseguito dei controlli a tappeto sul territorio comunale volti a porre un argine al fenomeno dei furti di ene...

I Carabinieri della Stazione di Tremestieri Etneo, coadiuvati dai tecnici dell’Enel, hanno eseguito dei controlli a tappeto sul territorio comunale volti a porre un argine al fenomeno dei furti di energia elettrica che hanno consentito di ottenere i seguenti risultati.

Denunciata un 60enne di San Giovanni La Punta, amministratore unico di una casa di riposo ubicata a Tremestieri Etneo, che aveva manomesso il contatore allo scopo di far registrare un consumo chiaramente inferiore a quello realmente goduto.

Denunciata una 51enne di origini cinesi, anch’ella responsabile di aver manomesso il misuratore attestato sulla sua abitazione privata al fine di pagare una cifra minore rispetto a quella dovuta.

I tecnici dell’ente erogante hanno provveduto a ripristinate il funzionamento originario dei misuratori elettronici.