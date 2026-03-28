Tremestieri Etneo, furto in auto ripreso dalle telecamere: denunciato 19enne di Mascali

I Carabinieri di Catania e Provincia sono impegnati in attività di contrasto all’illegalità diffusa secondo le direttive del Comando Provinciale per la prevenzione e repressione dei reati, tra cui quelli predatori.

In tale contesto, le indagini, svolte dai Carabinieri della Stazione di Tremestieri Etneo sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno consentito di denunciare un 19enne residente a Mascali (CT) per “furto aggravato”, unitamente ad un complice in corso di identificazione.

I militari dell’Arma, hanno cominciato le attività di investigazione a partire dalla denuncia sporta, a metà del mese di dicembre scorso, da una 54enne palermitano per il furto sulla sua autovettura ad opera di ignoti.

L’uomo, in particolare, ha raccontato di aver posteggiato l’auto in via Monti Sicani, nel comune di Tremestieri Etneo, e dopo circa 3 ore al suo ritorno si era accorto che ignoti avevano infranto il vetro posteriore e il lunotto adiacente al lato guida. Pochi istanti dopo ha constatato che era stato portato via dall’abitacolo un trolley contenente effetti personali tra i quali un telefono cellulare soprabiti ed uno zaino con all’interno un personal computer.

Considerata la presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona interessata i militari dell’Arma ottenute le immagini le hanno visionate attentamente scoprendo che non appena la vittima ha parcheggiato la sua auto è transitata accanto a questa un’auto media e, pochi minuti dopo, la stessa auto ha effettuato un secondo passaggio.

Al terzo passaggio la predetta auto si è fermata nei pressi di quella della vittima e, nella circostanza, le immagini mostrano due uomini che, scesi dal veicolo, dopo aver danneggiato l’autovettura alleggeriscono l’abitacolo portando via il trolley.

Successivamente, dall’analisi di altre immagini registrate da impianti comunali di videosorveglianza a rilevamento targhe, è risultato che la proprietà dell’autovettura era da ricondurre ad una società di autonoleggio.

Le conseguenti attività di polizia giudiziaria hanno permesso di accertare come l’autovettura, nell’arco temporale nel quale si è verificato il reato, fosse nella piena disponibilità del 19enne il quale è stato pertanto deferito all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.