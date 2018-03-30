TREMESTIERI ETNEO: Impiegati “infedeli” rubano merce dal supermercato dove lavorano.

I Carabinieri della Stazione di Sant’Agata li Battiati hanno arrestato nella flagranza un 49enne di Catania ed un 48enne di Misterbianco, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato.Entrambi impie...

I Carabinieri della Stazione di Sant’Agata li Battiati hanno arrestato nella flagranza un 49enne di Catania ed un 48enne di Misterbianco, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato.

Entrambi impiegati nel supermercato DECO’ di Via Carnazza a Tremestieri Etneo, sono stati sorpresi dalla pattuglia dell’Arma con le loro auto cariche di merce sottratta dall’esercizio commerciale subito dopo la chiusura.

La refurtiva, del valore complessivo di oltre 300 euro, è stata recuperata e restituita all’avente diritto.

Gli arrestati, in attesa del rito per direttissima, sono stati posti ai domiciliari.