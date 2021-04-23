TREMESTIERI ETNEO. IN MANETTE PER SPACCIO AFFILIATO DEL CLAN “LAUDANI”

I Carabinieri della Stazione di Tremestieri Etneo hanno arrestato, nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, il 49enne Orazio CUCCHIARA, del posto.Nel corso...

I Carabinieri della Stazione di Tremestieri Etneo hanno arrestato, nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, il 49enne Orazio CUCCHIARA, del posto.

Nel corso della loro incessante attività di controllo i militari avevano sempre tenuto costante l’interesse investigativo per quell’uomo, inteso “Saro a verginella”, il quale, già facente parte della propaggine paternese del clan mafioso dei Laudani “mussi di ficurinia”, era stato coinvolto nell’operazione “VICERÈ” con la quale la Procura etnea aveva delineato l’organigramma dell’organizzazione mafiosa operante sul territorio dell’intera provincia catanese.

Uno dei militari, in particolare, aveva notato il CUCCHIARA che in compagnia di un uomo sconosciuto si attardava a parlare in una zona defilata di via Parco Cristallo.

L’immediata allerta ai colleghi ha in breve consentito di seguirne meglio le mosse infatti, poco dopo, i militari lo hanno fermato mentre l’uomo stava allontanandosi a bordo di una Smart.

Astutamente però il CUCCHIARA ha tentato vanamente il colpaccio infatti, prima di essere accompagnato in caserma per un controllo più approfondito, è stato notato da un altro militare che si trovava a cinturazione della zona mentre, con nonchalance, lasciava cadere un involucro che immediatamente raccolto è risultato contenere 12 dosi di cocaina, già confezionate per la vendita al minuto.

L’ovvia e conseguente perquisizione personale e presso la sua abitazione di via Gabriele d’Annunzio, poi, ha consentito ai militari di rinvenire un ulteriore involucro contenente circa 5 grammi di cocaina ed un cucchiaino sporco della medesima sostanza stupefacente, 5 dosi di marijuana, nonché un bilancino di precisione, il materiale per il confezionamento, la cospicua somma di 3.480,00 euro ritenuta provento dello spaccio di droga, due telefoni cellulari ed una divisa da Vigile del Fuoco. (g/t)