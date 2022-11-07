TREMESTIERI ETNEO.MECCANICO ABUSIVO CON DIPENDENTI IN NERO: OLTRE 27.000 EURO DI SANZIONI

I Carabinieri della Stazione di Tremestieri Etneo (CT), in collaborazione con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, hanno effettuato una serie di controlli preventivi per verificare...

I Carabinieri della Stazione di Tremestieri Etneo (CT), in collaborazione con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, hanno effettuato una serie di controlli preventivi per verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro presso attività commerciali ubicate nel comune di Tremestieri Etneo.

Durante l’operazione, all’esito delle attività ispettive effettuate all’interno di un’officina meccanica, il titolare della stessa, un 49enne del posto già noto alle Forze dell’Ordine, è stato denunciato in stato di libertà per “violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro”.

In particolare, nel corso degli accertamenti, è emerso come l’uomo, non solo esercitasse l’attività di meccanico in maniera abusiva, ma avesse anche alle sue dipendenze due lavoratori “in nero”. L’uomo è stato poi sanzionato per le ulteriori violazioni riscontrate dai Carabinieri, quali l’omissione di invio a visita medica dei lavoratori, la mancata formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e l’omessa istituzione del libro unico del lavoro e del documento di valutazione dei rischi.

Nell’ambito del medesimo controllo, è stato infine sequestrato un barile contenente circa 200 litri di olio esausto, nonché accertato che i rifiuti rinvenuti in loco, quali prodotti di scarto dalle lavorazioni dell’officina, erano normalmente smaltiti in maniera non autorizzata.

Complessivamente, oltre alla maxi sanzione per i lavoratori in nero, il 49enne è stato multato per un importo pari a € 27.433,00.