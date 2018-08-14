TREMESTIERI ETNEO: "MI HANNO RUBATO 10 MILA EURO", MA È FALSO, DENUNCIATO

Protagonista della vicenda un pregiudicato 46enne di Tremestieri Etneo, il quale, al ritorno da un viaggio di piacere negli Stati Uniti, si è presentato nella caserma di Via Cristoforo Colombo per spo...

Protagonista della vicenda un pregiudicato 46enne di Tremestieri Etneo, il quale, al ritorno da un viaggio di piacere negli Stati Uniti, si è presentato nella caserma di Via Cristoforo Colombo per sporgere denuncia contro ignoti.

Ai militari ha raccontato che in data 30.7.2018, mentre si trovava all’interno del parco giochi Universal Studios di Los Angeles, ignoti gli avevano aperto la cerniera dello zaino rubandogli il portafogli e il cellulare. Nel portafogli era contenuta una carta American Express Platinum che, secondo il denunciante, era stata utilizzata nell’immediato dai ladri in vari negozi di lusso della città degli angeli per una spesa complessiva di circa 10.000 euro.

I carabinieri, acquisita la denuncia, conoscendo il profilo criminale del soggetto, gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, contro la persona e contro la pubblica amministrazione, hanno verificato, tramite il servizio di sicurezza della società American Express di Roma, i movimenti della carta facendosi inviare anche le immagini registrate dai sistemi di video sorveglianza attive nelle boutique statunitensi, dov’erano avvenuti i pagamenti, le quali, incrociando ora e data (31.7.2018 e non come denunciato il 30.7.2018), inquadravano sistematicamente il 46enne all’uscita dai negozi con delle buste in mano, contenenti la merce appena acquistata.

Quadro probatorio che non ha lasciato alcun dubbio ai carabinieri della Stazione di Tremestieri Etneo che hanno denunciato l’uomo all’A.G. poiché ritenuto responsabile di simulazione di reato.