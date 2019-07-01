95047

TREMESTIERI ETNEO: RAZZIANO UN CANTIERE EDILE, CONVIVENTI IN MANETTE

01 luglio 2019 16:17
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato nella flagranza il 48enne

Domenico Calogero e la convivente di anni 28, entrambi catanesi, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

L’equipaggio della gazzella, impegnato la scorsa notte nel controllo del territorio, li ha sorpresi mentre caricavano a bordo di una Fiat Stilo, di proprietà dell’uomo, del materiale (tubi, pedane e traverse metalliche) razziato poco prima all’interno di un cantiere edile ubicato in via Nuovaluce 19 a Tremestieri Etneo.

La refurtiva è stata restituita all’avente diritto, mentre la coppia, in attesa della direttissima, è stata relegata agli arresti domiciliari.

