🔴 Tremestieri Etneo, scontro auto-moto: ferita motociclista

TREMESTIERI ETNEO – Incidente nel primo pomeriggio di oggi, 27 marzo 2026, intorno alle ore 14, in via Guglielmino.

Secondo le prime informazioni, ancora in fase di verifica, si è verificato uno scontro tra una Opel Corsa e una moto Ducati Monster.

Ad avere la peggio è stata la motociclista, rimasta ferita nell’impatto. La donna avrebbe riportato traumi alla gamba e al braccio, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

La ferita è stata trasportata al Policlinico, dove è stata affidata alle cure dei sanitari. Al momento non sono note con precisione le sue condizioni, ma le lesioni riportate sarebbero significative.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Notizia in aggiornamento.