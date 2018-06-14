TREMESTIERI ETNEO: Sfregia più volte il Cristo posto ai piedi della Madonna, Carabinieri beccano in flagrante il vandalo

I carabinieri della Stazione di Tremestieri Etneo hanno denunciato un 30enne disoccupato del luogo, poiché ritenuto responsabile di offese a una confessione religiosa mediante vilipendio e danneggiamento aggravato.

Troppi i fedeli indignati i quali, visitando spesso il complesso monumentale “Parco del Donatore” di Tremestieri Etneo, dove l’11 novembre del 2011 fu inaugurato il monumento mariano intitolato alla Regina della Pace di Medjugorje realizzato dallo stesso Atelier di Carrara che scolpì l’originale, si sono rivolti ai Carabinieri e alle altre autorità cittadine per denunciare lo scempio che ignoti perpetravano sistematicamente danneggiando il Cristo in croce posto proprio ai piedi della Madonna.

I militari, organizzando dei servizi di appostamento all’interno del parco, sono riusciti a dare un volto al danneggiatore che, l’altra notte, giunto nei pressi del monumento con calma serafica vi si è seduto vicino per prima sorbire del caffè, contenuto in una tazzina da asporto e poi dare sfogo ad una improvvisa rabbia manifestata contro il cristo in croce. Solo dopo una violenta colluttazione i Carabinieri lo hanno potuto bloccare e condurre in caserma per assolvere le formalità di rito.