Tremestieri Etneo , si fingono Carabinieri e truffano una 90enne: scoperti due uomini

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Gravina di Catania, nell’ambito delle attività investigative finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle truffe ai danni delle fasce più fragili della popolazione, hanno individuato e denunciato un 48enne residente a Tremestieri Etneo e un 29enne di Misterbianco, ritenuti coinvolti in un raggiro perpetrato ai danni di un’anziana del posto, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’attività trae origine dalla denuncia presentata dall’anziana signora che, nel febbraio scorso, era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era presentato come carabiniere, riferendole della necessità di verificare alcuni gioielli in suo possesso, poiché forse provenienti da un furto denunciato in una gioielleria della zona.

Durante la telefonata, l’interlocutore aveva informato la donna che di lì a poco sarebbe giunto presso la sua abitazione un collega incaricato di fotografare bracciali e collanine per effettuare le verifiche del caso. Poco dopo, infatti, un uomo si era presentato a casa della vittima, convincendola a consegnargli un sacchetto contenente i propri gioielli con il pretesto, appunto, di controllarne la provenienza. Approfittando, poi, di un momento di distrazione della signora, il malvivente si era allontanato con il bottino.

I Carabinieri, venuti a conoscenza del raggiro, hanno immediatamente avviato le indagini e, per prima cosa, hanno analizzato i sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e lungo le vie limitrofe all’abitazione della vittima. Dalla visione delle immagini, i militari hanno individuato l’autovettura utilizzata dal truffatore e, gli accertamenti successivi hanno permesso di risalire al contratto di noleggio del veicolo: quel giorno, l’utilitaria era stata presa a noleggio proprio dal 48enne.

Gli ulteriori approfondimenti investigativi hanno consentito di individuare anche il secondo presunto autore materiale della truffa, ovvero colui che si era presentato nell’abitazione dell’anziana sottraendole i gioielli.

Determinanti, in tal senso, sono stati l’analisi comparata delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza e i riscontri investigativi sul territorio svolti dai Carabinieri, che hanno consentito di ricostruire il ruolo di entrambi nella vicenda.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i due sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.