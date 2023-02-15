TREMESTIERI ETNEO. SORPRESO CON DROGA E SOLDI IN AUTO ED A CASA: UN ARRESTO E TRE DENUNCE

I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia, in Tremestieri Etneo hanno arrestato in flagranza un mascaluciese 29enne, pregiudicato, per responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di sp...

I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia, in Tremestieri Etneo hanno arrestato in flagranza un mascaluciese 29enne, pregiudicato, per responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella nottata, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari hanno notato la presenza di una Fiat Panda in via Mascalucia ed il 29enne che vi si trovava al posto di guida.

Hanno proceduto ad un controllo sull’uomo che ha immediatamente portato al rinvenimento di 14 dosi di crack, singolarmente confezionate, nonché della somma complessiva di 260 euro, 160 dei quali custoditi all’interno del vano portaoggetti dell’autovettura, sequestrata perché ritenuta provento dell’attività di spaccio.

La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione del 29enne, in via Cavour di Nicolosi (CT), ove vive anche la 22enne convivente dell’uomo, il fratello 27enne di quest’ultima nonché la sua compagna 24enne.

Anche in questo caso i militari hanno avuto un buon intuito perché in una delle camere da letto, all’interno di una scatola di scarpe, hanno trovato 43 grammi di marijuana, un bilancino di precisione ed il materiale necessario per il confezionamento della droga da vendere al dettaglio.

Per tal motivo i tre sono stati deferiti per lo stesso motivo all’Autorità Giudiziaria, mentre per il 29enne è stato successivamente convalidato l’arresto.