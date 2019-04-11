TREMESTIERI ETNEO, TECNICO DELLA PROTEZIONE CIVILE CADE DALLA SCALA E TRAVOLGE TRE STUDENTI

Un tecnico della protezione civile, durante delle verifiche alla sicurezza dell’edificio scolastico, è caduto dalla scala su cui era salito finendo su tre alunni, che sono rimasti contusi.E’ successo...

Un tecnico della protezione civile, durante delle verifiche alla sicurezza dell’edificio scolastico, è caduto dalla scala su cui era salito finendo su tre alunni, che sono rimasti contusi.

E’ successo nel circolo didattico Maria Teresa di Calcutta di Tremestieri Etneo, in provincia di Catania. L’uomo stava effettuando alcuni controlli sulla stabilità e sulla sicurezza dell'edificio.

I tre malcapitati, che erano in aula per le lezioni al momento dell’incidente, sono stati medicati in pronto soccorso. A rendere nota la vicenda la portavoce del M5S al consiglio comunale, Simona Pulvirenti, che ha preannunciato la presentazione di una interpellanza "per far luce su un incidente".

"Ben venga il controllo sulla struttura, considerate anche le varie interrogazioni presentate dal M5S sulla sicurezza della scuola 'Madre Teresa di Calcutta' - continua la consigliera M5S - ma non si può mettere a rischio l'incolumità degli alunni effettuando i controlli durante lo svolgimento delle lezioni".

"In consiglio - conclude - chiederò al sindaco e all'assessore competente come mai non è stata emanata un'ordinanza di chiusura della scuola prima di far eseguire le verifiche e se sono state rispettate le norme di sicurezza sul lavoro", conclude la portavoce.