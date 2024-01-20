Trentenne trovato in stato confusionale a Siracusa: Polizia lancia un appello per identificarlo
A cura di Redazione
20 gennaio 2024 15:15
E'stato ritrovato in stato confusionale, nei pressi di corso Gelone, a Siracusa, un uomo di circa 30 anni che era in sella ad una bicicletta.
"Chiunque sia in grado di riferire notizie utili all'identificazione dell'uomo - dice la polizia - è invitato a telefonare alla sala operativa della Questura allo 0931495111 o al 112".