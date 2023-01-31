TRENTINO, 39ENNE SICILIANO TRAVOLTO DA UN CAMION MENTRE CAMBIA UNA GOMMA DELL’AUTO

Un uomo di 39 anni, lavoratore stagionale proveniente dalla Sicilia, è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale che si è verificato la scorsa notte in Trentino, verso le 2 e 30, l...

Un uomo di 39 anni, lavoratore stagionale proveniente dalla Sicilia, è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale che si è verificato la scorsa notte in Trentino, verso le 2 e 30, lungo la Sp 235, nei pressi di Zambana.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo ha perso il controllo della vettura andando poi a sbattere contro il guardrail a lato strada.

È quindi sceso dall'auto per controllare i danni, ma senza indossare il giubbotto catarifrangente, come previsto in questi casi. Un camionista che stava sopraggiungendo non si è quindi accorto di nulla e ha travolto il 39enne, che ora si trova in prognosi riservata all'ospedale Santa Chiara di Trento. Sul posto, oltre ai militari ed il personale sanitario, anche i vigili del fuoco.