TREVISO. SBAGLIA A PUNTARE LA SVEGLIA: IL VESCOVO DORME E NON SI PRESENTA ALLA MESSA DI MEZZANOTTE

La sveglia, programmata male, non ha suonato e così il vescovo non ha celebrato la messa di mezzanotte. A raccontare l'imprevisto è stato lo stesso vescovo di Vittorio Veneto (Treviso) mons. Corrado Pizziolo, durante la messa celebrata la mattina di Natale, come riporta un video della celebrazione diffuso su 'La Tenda Tv'.

Il vescovo, in chiusura della celebrazione, ha chiesto "scusa" spiegando che "la messa era alle 24 e alle 21 avevo finito mangiare e ho messo la sveglia ma, invece di metterla alle 22.50, l'ho messa alle ore 10.50, e così non ha suonato".

A un certo punto, ha raccontato di aver sentito bussare alla porta ed era una persona mandata da un altro sacerdote "preoccupato che mi fosse preso un colpo".

Il vescovo, ringraziando anche il sacerdote che lo ha sostituito alla messa di mezzanotte, ha raccontato l'accaduto ai fedeli che hanno risposto con un applauso.