TRIONFO SICILIANO AL FLORIDA INTERNATIONAL CHAMPIONS: FORTE E PENNISI BRILLANO NEL TAEKWON-DO

Lo scorso 9 dicembre, il Maestro Davide Forte e la sua allieva Laura Pennisi hanno scritto un capitolo importante per il Taekwon-Do siciliano partecipando al prestigioso Florida International Champion...

Lo scorso 9 dicembre, il Maestro Davide Forte e la sua allieva Laura Pennisi hanno scritto un capitolo importante per il Taekwon-Do siciliano partecipando al prestigioso Florida International Champions, un'importante competizione che ha radunato atleti provenienti da tutto il mondo, molti dei quali vantano titoli mondiali.

Frutto di anni di preparazione e sacrifici, i due talentuosi siciliani hanno conquistato ottimi risultati.

Davide Forte ha brillato, portando a casa la medaglia d'oro nelle forme e il bronzo nei combattimenti. Laura Pennisi ha confermato il suo valore con il bronzo sia nelle forme che nei combattimenti.

Un sentito ringraziamento va a Carlos Mortillaro, VII DAN e presidente del Taekwon-Do ITF Sicilia, figura chiave che ha introdotto e promosso con passione questa disciplina nel territorio siciliano. La sua dedizione ha aperto le porte a opportunità straordinarie per gli atleti locali, portando il Taekwon-Do siciliano a livelli di eccellenza.

Questo trionfo non solo celebra le abilità marziali di Forte e Pennisi, ma anche la determinazione, l'impegno e la visione di coloro che lavorano instancabilmente dietro le quinte per promuovere e sostenere lo spirito sportivo nel cuore della Sicilia.