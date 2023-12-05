TRIPLETTA PER MAUGERI GIOVANNI DEL TEAM CHISARI DI PATERNO' AI CAMPIONATI ITALIANI
Dopo lo straordinario successo ottenuto in Albania conquistando l'oro all' European Tirana Trophy ( combattimento) Giovanni Maugeri detto Giovannino del team Chisari Dojang ritorna da Giugliano (NA) d...
Dopo lo straordinario successo ottenuto in Albania conquistando l'oro all' European Tirana Trophy ( combattimento) Giovanni Maugeri detto Giovannino del team Chisari Dojang ritorna da Giugliano (NA) dove il 2-3 Dicembre,scorso fine settimana, si sono svolti i Campionati Italiani di taekwondo (poomsae, freestyle e talent THF).
Due giorni di grande competizione che ha radunato gli atleti più forti d'Italia per contendersi l'ambito podio.
Grande la performance di Giovannino che si è distinto in tutte le tre specialità portando a casa tre argenti e il titolo di tre volte vice campione Italiano.
Grande soddisfazione per il maestro Francesco Chisari coadiuvato dalla maestra Delia Saggio e dal maestro Antonio Maugeri per questo straordinario risultato, sia nel panorama Italiano che Europeo.