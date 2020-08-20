TROINA: CADE DA TRALICCIO SU INCENDIO, MUORE 25 ENNE

Un 25enne di Pescara, Francesco Colasante, è morto nel tardo pomeriggio di ieri a Troina (Enna) in seguito ad un incidente sul lavoro. Il giovane, secondo le prime informazioni, stava lavorando su un...

Un 25enne di Pescara, Francesco Colasante, è morto nel tardo pomeriggio di ieri a Troina (Enna) in seguito ad un incidente sul lavoro. Il giovane, secondo le prime informazioni, stava lavorando su un traliccio per una ditta che effettua lavori per conto terzi: a causa di scintille, ma non si sa ancora come causate, sul terreno al di sotto della struttura si sarebbe sviluppato un incendio. Il 25enne, nel tentativo di mettersi in salvo, sarebbe caduto a terra fratturandosi una caviglia. Mentre gli altri compagni di lavoro hanno avuto la possibilità di allontanarsi, le fiamme avrebbero travolto l'operaio senza lasciargli scampo. Trasportato successivamente al Cannizzaro di Catania, Colasante è morto per le gravi ustioni ricevute.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Nicosia. La procura di Enna ha aperto un fascicolo per indagare su quanto accaduto: al momento è contro ignoti.

Sui social network si susseguono da due giorni messaggi di addio e di incredulità per la morte di questo ragazzo «gentile e sempre dispobilie», dicono gli amici. Dalla Sicilia arriva anche la testimonianza di una donna, moglie di un vigile del fuoco: «Mio marito quel pomeriggio era in servizio con la squadra dei vigili del fuoco e ha prestato i primi soccorsi a Francesco, gli è stato vicino fin quando non è arrivato l'elisoccorso. Alle 21 circa dalla centrale è arrivata la triste notizia. Abbiamo pianto per lui».

I parenti e gli amici stanno postando ricordi strazianti sulle loro pagine Facebook