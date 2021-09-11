TROMBA D’ARIA A CATANIA, CENTINAIA LE CHIAMATE GIUNTE ALLA SALA OPERATIVA DEI VIGILI DEL FUOCO
Sono state centinaia le chiamate giunte alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, a seguito dell'ondata di maltempo che si è abbattuta su tutta la Sicilia Orientale ed un particolare sulla città di Catania.
Decine di alberi sono caduti in tutte le parti della città, dalla circonvallazione a Piazza Palestro, dove squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco stanno mettendo in sicurezza un grosso ficus caduto su delle autovetture, fortunatamente senza nessuno all'interno.
Un platano é caduto in Via Dusmet, mentre in Via San Calogero, in prossimità della trincea della Ferrovia, la recinzione che delimita quest'ultima è stata divelta dalla quella che sembrerebbe essere stata una tromba d'aria.
Decine di tetti scoperchiati nella zona sud della città ed automobilisti tratto in salvo nelle loro auto rimaste in panne.