TROMBA D’ARIA A LAMPEDUSA , LE VITTIME SONO UN VIGILE DEL FUOCO ED UN 86ENNE

«Quella che si è presentata ai nostri occhi è stata una scena apocalittica». Così i soccorritori del 118 giunti sull’isola di Pantelleria hanno descritto lo scenario lasciato dalla tromba d’aria che si è abbattuta sulla località siciliana intorno alle 19:30 di oggi, 10 settembre.

Il bilancio è pesante: due morti, si tratta di due isolani, Giovanni Errera, 47 anni, vigile del fuoco in servizio sull’isola, e Francesco Valenza, 86 anni, pensionato – e 9 feriti, di cui 4 in condizioni gravi.

Le vittime, che si trovavano a bordo delle loro auto, stavano percorrendo la strada che porta al lago di Venere. Sono stati trovati ancora con le cinture, intrappolati. Anche i feriti sarebbero stati coinvolti in incidenti stradali provocati dalla furia della tromba d’aria.

«Prego Iddio che il bilancio non si aggravi e sono vicino alle famiglie così improvvisamente colpite negli affetti più cari», ha dichiarato infine il presidente della Regione, Nello Musumeci.

Una tromba d’aria a Pantelleria ha provocato la morte di due persone e il ferimento di nove. I mezzi coinvolti sono 10.

La conferma arriva dal sindaco Vincenzo Campo che sta seguendo e coordinando le operazioni di soccorso. “Ci sono due morti e diversi feriti – dice il sindaco – E’ stata certamente una tromba d’aria che ha coinvolto case e anche diversi mezzi. Sono in corso le ricerche. Stiamo ancora valutando quello che è successo”.

Al momento sono pronti ad intervenire da Lampedusa anche i soccorsi del 118 con l’elisoccorso. Questo avverrà quando le condizioni climatiche lo consentiranno.

“Circa una ora fa, una tromba d’aria a Pantelleria – dicono dalla protezione civile – ha colpito diverse autovetture e, purtroppo, provocato due morti e quattro feriti gravi. Sul posto immediatamente arrivati i soccorsi”.

Il bilancio è ancora provvisorio.