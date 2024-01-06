TROMBA D'ARIA A SIRACUSA, SI SPEZZA ORMEGGIO DI NAVE DA CROCIERA

Siracusa ha vissuto momenti di paura nella giornata di oggi a causa di una tromba d'aria che ha colpito la città, provocando danni significativi e richiedendo interventi di soccorso da parte dei Vigi...

Siracusa ha vissuto momenti di paura nella giornata di oggi a causa di una tromba d'aria che ha colpito la città, provocando danni significativi e richiedendo interventi di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco

Le decine di richieste di intervento sono state concentrate soprattutto tra le zone di Noto, Siracusa e Fontane Bianche. Tuttavia, è al porto Grande che si sono verificati attimi critici. La nave Sinfonia della MSC, attualmente in sosta tecnica a Siracusa senza passeggeri a bordo da alcune settimane, ha rotto gli ormeggi a causa della forza del vento. La banchina è stata danneggiata, e i rimorchiatori sono stati chiamati per un complesso intervento di soccorso al fine di recuperare la gestione della nave e assicurarla in una posizione più riparata.

Le imbarcazioni ancorate nei pochi distanti ormeggi privati hanno subito notevoli danni a causa del vento e delle mareggiate. Alberi sono stati sradicati in diverse zone della città, con particolare intensità in via Elorina nella zona sud di Siracusa e nelle contrade balneari come all'Arenella, dove alcune strade sono ora coperte da arbusti e rami.

Gli interventi di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco e di altri enti competenti sono in corso per gestire l'emergenza e ripristinare la normalità nella città colpita dalla tromba d'aria.