TROMBA D'ARIA INVESTE MODICA, 1 MORTO

Il maltempo di queste ore che sta interessando tutta la Sicilia in particolare  modo la provincia di Ragusa e Catania ha fatto registrare una vittima.Una tromba d'aria ha interessato la zona mercato o...

17 novembre 2021 09:02
News
Il maltempo di queste ore che sta interessando tutta la Sicilia in particolare  modo la provincia di Ragusa e Catania ha fatto registrare una vittima.

Una tromba d'aria ha interessato la zona mercato ortofrutticolo di Comiso, vicino il rifornimento Lukoil.

Chiusa la Strada Provinciale, 7 che da Comiso porta a Chiaramonte Gulfi. La misura precauzionale è stata assunta a causa di materiale di copertura volato dai tetti di alcune botteghe e finito sulla strada. Sul posto presenti VVF, Polizia e tecnici comunali.

L'evento avverso comunica la Protezione Civile Sicilia, ha interessato anche il comune di Modica, dove si registra il decesso di un uomo di 53 anni , a causa dal passaggio della tromba d'aria che lo avrebbe colpito in pieno (sono in corso accertamenti da parte di Polizia e Carabinieri).

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

