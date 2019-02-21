TROPPA CENERE DALL’ETNA: CHIUSI GLI SPAZI AEREI DI CATANIA E COMISO, VOLI DIROTTATI E PASSEGGERI NEL CAOS
A causa dell’abbondante emissione di cenere vulcanica dell’Etna in atmosfera è stata disposta la chiusura dalle ore 18 dello spazio aereo per gli aeroporti di Comiso e Catania.
Lo ha deciso le unità di crisi. Lo rendono noto le società di gestione dell’aeroporto di Catania, SAC, e quella di Comiso, Soaco. Nessun volo potrà quindi partire o atterrare nei due aeroporti. Saranno comunicati ulteriori aggiornamenti solo dopo la prossima riunione dell’Unità di crisi.
«I passeggeri sono pregati di informarsi sullo stato del proprio volo esclusivamente con le compagnie aeree, che decideranno se cancellare i voli o dirottarli su altri aeroporti e sono tenute a comunicare le decisioni ai propri passeggeri. Non verranno dati ulteriori aggiornamenti fino alla prossima riunione dell’Unità di crisi che si terrà domani mattina, venerdì 22 febbraio, alle ore 7:30».