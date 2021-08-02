TROPPE CHIAMATE AI VIGILI DEL FUOCO MA AL NUMERO SBAGLIATO, INVITO-APPELLO “CHIAMARE IL 112 PER INTERVENTI NON AI NUMERI ORDINARI”

I Vigili del Fuoco vogliono chiarire ai cittadini che l’unico numero da chiamare per gli interventi è il 112. Fare altre chiamate in altri numeri rallenta la già difficile macchina dei soccorsi. “Stia...

I Vigili del Fuoco vogliono chiarire ai cittadini che l’unico numero da chiamare per gli interventi è il 112. Fare altre chiamate in altri numeri rallenta la già difficile macchina dei soccorsi. “Stiamo ricevendo diverse richieste di intervento sui numeri telefonici ordinari delle nostre Sedi sul territorio, anche al Centro di Formazione di via San Giuseppe la Rena a Catania. Le persone, probabilmente, cercano su Google il numero più vicino a loro dei VVF e chiamano. Ricordiamo a tutti – si legge in una nota – che il numero da chiamare per formulare le richieste di intervento/soccorso è il 112, ovvero il NUE, il Numero Unico per le Emergenze”.

E ancora: “Risponde la Centrale Unica per le Risposte che smista le chiamate per competenza agli Enti che devono intervenire. Non è possibile fare richieste di intervento attraverso numerazioni telefoniche ordinarie che potrebbero non essere presidiate poiché il personale operativo è tutto impegnato sul campo o perché non si tratta di una sede operativa, come nel caso del centro di formazione di via San Giuseppe La Rena a Catania. La nostra Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania è perfettamente attiva e operativa, tuttavia può ricevere le chiamate – concludono i vigili del fuoco – soltanto se vengono inoltrate dalla Centrale Unica di Risposta del Numero Unico per le Emergenze, il 112”.

Attualmente vi sono quasi 70 richieste di interventi per incendio di vegetazione/sterpaglie. Oltre 30 in zona Catania, dove la situazione più delicata è in contrada fossa della creta e via Palermo. Dove sono impegnati vari mezzi dei Vigili del Fuoco e diverse squadre. Quindici segnalati nella zona fra Paternò, Ragalna e Biancavilla; quattordici gli interventi della zona del Calatino e 6 richieste fra Acireale e Giarre.