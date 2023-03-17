«TROPPI COMPITI, FATE SCHIFO», LA MAMMA PALERMITANA SU TIKTOK CONTRO I PROF

https://twitter.com/petunianelsole/status/1635652452312645632?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1635652452312645632%7Ctwgr%5E9e9e2a4daca00bd543a5619c9673ea408c221f4a%7Ctwcon%5Es1_&a...

“Date troppi compiti, fate schifo”: queste le parole di una mamma siciliana che ha caricato un video su TikTok che ritraeva anche il figlio piagnucolante intento a fare i compiti. Tuttavia, la donna, originaria di Palermo, si è scusata quando il video è diventato virale, anche per i numerosi followers che ha sui social.

“L’ultima battuta è stata veramente eccessiva – ha dichiarato la donna –. Chiedo scusa alla categoria per avere utilizzato la parola schifo. Il mio è stato un semplice sfogo di una donna stanca che vede il figlio che non ce la fa. Quello che provo io lo provano quotidianamente tante persone. In realtà raramente ho avuto problemi con i compiti e i miei bambini vanno bene a scuola. Ma in quel momento ho avuto una crisi e l’ho condivisa non mi sarei mai aspetta tutto questo vortice mediatico”.

Come anticipato, il video è andato virale su TikTok, anche grazie all’attività frequente della mamma sui social, con video da decine di migliaia di visualizzazioni. Anche per questo il suo sfogo in difesa dei genitori ostaggio dei “troppi compiti” assegnati ai bambini ha innescato una serie di botta e risposta ed è stato velocemente condiviso da tanti utenti.

“Voglio sapere da questi maestri se è normale che mio figlio si svegli alle 6.30 del mattino e si ritrovi il pomeriggio con tre – quattro compiti da fare, senza poter fare sport, senza poter fare nulla – ha dichiarato la mamma palermitana nel video andato virale -. Voi 5-6 ore che c… me ne fotte che avete 20 alunni. Collaborazione scuola-famiglia? Questa è collaborazione? La categoria fa schifo. Sono pochi quelli che si salvano. Non si può fare un c.. si deve stare sempre dietro a questi c.. di compiti”.