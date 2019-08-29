TROPPI INCIDENTI NEL TRATTO BRONTE – MALETTO, CONVOCATO UN VERTICE CON ANAS

Troppi incidenti nel tratto Bronte – Maletto della Ss 284. Quello mortale verificatosi il 23 agosto scorso è solo l’ultimo di una lunga serie. Per questo il sindaco di Bronte, Graziano Calanna, ha dec...

Troppi incidenti nel tratto Bronte – Maletto della Ss 284. Quello mortale verificatosi il 23 agosto scorso è solo l’ultimo di una lunga serie. Per questo il sindaco di Bronte, Graziano Calanna, ha deciso di intervenire.

Ha telefonato ai colleghi di Randazzo e Maletto e poi ha scritto una lettera ai vertici dell’Anas. A loro ha chiesto di partecipare ad un incontro che ha fissato per giovedì 12 settembre nella sala della Giunta del Comune di Bronte. L’argomento da affrontare è uno solo: la sicurezza nel tratto di Strada statale 284 nel tratto fra Bronte ed il bivio per Maletto.

“Non possiamo certo rimanere a guardare. – ci dice – Mi sono sentito con i colleghi di Randazzo, Francesco Sgroi e Maletto, Pippo De Luca che ringrazio: nessuno di noi ha titubato un attimo ed abbiamo deciso di chiedere all’Anas un incontro per verificare quali possano essere i provvedimenti da adottare affinché quella strada diventi più sicura“.

Qualcuno sostiene che le carreggiate del rettilineo di contrada Difesa dovrebbero essere “separate” da un guard rail leggero: “Potrebbe essere una ipotesi, – conclude Graziano Calanna – ma lasciamo alla sicura competenza dell’Anas la scelta tecnica migliore. Noi sindaci – conclude – chiediamo soltanto che il transito su questa importantissima Strada statale risponda alle esigenze della mobilità ed ai criteri di sicurezza”.