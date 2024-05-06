TROPPO CALDO IN ESTATE, VIETATO LAVORARE DALLE 12 ALLE 16 IN SICILIA

In Sicilia a tutti i lavoratori esposti al rischio termico sarà vietato svolgere le attività dalle 12 alle 16.Questo per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro durante la stagione esti...

Questo per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro durante la stagione estiva che nell'isola è sempre più caratterizzata da alte temperature, superiori ai 35 gradi centigradi, e umidità che determinano ondate di calore.

Sono queste le nuove indicazioni contenute nel testo sullo shock termico, oggi condiviso da governo regionale, sindacati, Inps, Inail e associazioni datoriali.

"Finalmente, dopo un anno di lavoro, la Sicilia intende adeguarsi a queste misure, già in vigore in altre regioni.

Un passo in avanti verso la prevenzione ma adesso ci auspichiamo che la giunta regionale in tempi brevi adotti le procedure.

L'estate è vicina, vogliamo arrivare pronti nel solo interesse dei lavoratori", affermano Cgil, Cisl e Uil Sicilia. Ad essere esposti al rischio sono tutti coloro che svolgono attività all'aperto come i lavoratori dell'edilizia civile e stradale.

Ma ci sono anche i lavoratori del comparto agricolo, portuale, marittimo e balneare. Nell'elenco i rider e tutti quelli che svolgono "attività fisica rilevante" o che sono impegnati in ambienti chiusi senza una ventilazione adeguata.

Il protocollo di intesa, dopo l'approvazione, sarà inoltrato a tutti i sindaci dell'Isola che a loro volta dovranno emanare specifiche ordinanze per vietare le attività durante le ore più calde.