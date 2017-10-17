TROPPO RAME NEL VINO: MINISTERO DELLA SALUTE RICHIAMA UN LOTTO DI VINO BARBERA
C’è una nuova allerta alimentare per eccesso di rame nel vino. Il Ministero della Salute ha richiamo di un lotto di Barbera del Monferrato Ca’ Fornara per la presenza di livelli di rame al di sopra dei limiti consentiti dalla legge. Il lotto in questione è prodotto da Laronchi Vini Srl nello stabilimento di via San Rocco, 3, a Boca in provincia di Novara.
Il prodotto richiamato appartiene al lotto L18817B ed è venduto in bottiglie da 75 cl.
Il consiglio è chiaramente quello d non consumare il lotto di vino in questione e di restituirlo al punto vendita d’acquisto.