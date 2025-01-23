TROVA UNA CARTA MA NON RESISTE ALLA TENTAZIONE DI PRELEVARE: 50ENNE ADRANITA DENUNCIATO

Trova un portafogli per strada e utilizza la carta bancomat, contenuta all’interno, per prelevare del denaro, ma viene individuato e denunciato dalla Polizia di Stato. Un prelievo allo sportello costa...

Un prelievo allo sportello costato davvero caro ad un cinquantenne adranita che dopo aver trovato un portafogli, contenente alcuni documenti, si è reso conto che insieme alla carta di pagamento era presente anche il codice pin e ha pensato bene di effettuare un prelievo.

Il proprietario del portafogli, smarrito la sera dei festeggiamenti di fine anno, attraverso alcuni accertamenti eseguiti con il proprio istituto di credito, ha rilevato un prelevamento di denaro contante che non aveva effettuato e, pertanto, si è rivolto alla Polizia di Stato, denunciando l’accaduto al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano.

I poliziotti, ricevuta la notizia di reato, hanno avviato l’attività investigativa al fine di individuare l’autore dell’indebito prelevamento di denaro. A tal fine sono state acquisite le registrazioni del sistema di videosorveglianza dello sportello postale dal quale il prelievo è stato eseguito.

La visione delle immagini ha consentito agli agenti di individuare e identificare il 50enne che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per indebito utilizzo della carta di pagamento, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.