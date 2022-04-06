TROVA UNA PISTOLA ED UNA BOMBA A MANO MENTRE PULISCE CASA DEL SUOCERO

I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina, unitamente ad operatori del Nucleo Artificieri e della Polizia Scientifica, sono intervenuti in un’abitazione privata, in seguito al ritrovamento di una pi...

I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina, unitamente ad operatori del Nucleo Artificieri e della Polizia Scientifica, sono intervenuti in un’abitazione privata, in seguito al ritrovamento di una pistola e di un ordigno bellico risalenti alla seconda guerra mondiale.

Il ritrovamento è avvenuto lo scorso venerdì, in un’abitazione di viale Alcide De Gasperi, dove una donna, mentre sistemava lo stanzino di casa, tra i cimeli del defunto marito rinveniva, all’interno di una vecchia scatola impolverata, una pistola.

Allarmata dal ritrovamento, subito si recava in Commissariato per denunciare quanto scoperto. Acquisita la notizia, gli agenti del Commissariato, unitamente al Nucleo Artificieri e a personale della Polizia Scientifica, si recavano immediatamente nell’appartamento della donna per ritirare l’arma in sicurezza.

Durante il sopralluogo veniva trovato, nascosto dietro una libreria, un contenitore di cartone utilizzato per il confezionamento del latte, al cui interno era custodita una bomba a mano risalente alla seconda guerra mondiale. Una volta messa in sicurezza l’area, l’ordigno bellico, contenente ben 43 grammi di tritolo, è stato prelevato e fatto brillare in un luogo sicuro. Dai primi accertamenti sembrerebbe che entrambe le armi appartenessero al defunto suocero della donna, ufficiale dell’esercito durante l’ultima guerra mondiale.