TROVATA MORTA IN CASA SUA, 23ENNE UCCISA A MESSINA: FERMATO IL FIDANZATO

Una 23enne, Alessandra Musarra, è stata trovata morta stamani, in una pozza di sangue, nella sua casa di contrada Campolino, a Santa Lucia sopra Contesse.La Polizia ha fermato il fidanzato 26enne, Chr...

Una 23enne, Alessandra Musarra, è stata trovata morta stamani, in una pozza di sangue, nella sua casa di contrada Campolino, a Santa Lucia sopra Contesse.

La Polizia ha fermato il fidanzato 26enne, Christian I., ora sotto interrogatorio.

L’ipotesi è quella di un femminicidio avvenuto stanotte ma la Squadra Mobile e la Procura stanno indagando per chiarire i contorni della vicenda, con l’aiuto della Polizia Scientifica, che sta facendo i rilievi.