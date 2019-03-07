TROVATA MORTA IN CASA SUA, 23ENNE UCCISA A MESSINA: FERMATO IL FIDANZATO
Una 23enne, Alessandra Musarra, è stata trovata morta stamani, in una pozza di sangue, nella sua casa di contrada Campolino, a Santa Lucia sopra Contesse.La Polizia ha fermato il fidanzato 26enne, Chr...
A cura di Redazione
07 marzo 2019 14:19
Una 23enne, Alessandra Musarra, è stata trovata morta stamani, in una pozza di sangue, nella sua casa di contrada Campolino, a Santa Lucia sopra Contesse.
La Polizia ha fermato il fidanzato 26enne, Christian I., ora sotto interrogatorio.
L’ipotesi è quella di un femminicidio avvenuto stanotte ma la Squadra Mobile e la Procura stanno indagando per chiarire i contorni della vicenda, con l’aiuto della Polizia Scientifica, che sta facendo i rilievi.