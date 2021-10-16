RITROVATA SENZA VITA LA 37ENNE LUCREZIA DI PRIMA

AGGIORNAMENTOPurtroppo arriva tragico aggiornamento.Il corpo senza vita di Lucrezia Di Prima, la 37enne scomparsa da ieri a San Giovanni La Punta, nel Catanese, è stato scoperto nelle campagne di Nic...

AGGIORNAMENTO

Purtroppo arriva tragico aggiornamento.

Il corpo senza vita di Lucrezia Di Prima, la 37enne scomparsa da ieri a San Giovanni La Punta, nel Catanese, è stato scoperto nelle campagne di Nicolosi: ad indicare il punto è stato il fratello che si sarebbe autoaccusato del delitto.

Sul posto del ritrovamento con i militari dell’Arma sono presenti il medico legale e il magistrato della Procura di Catania. Non sono state ancora accertate le cause del decesso.

La notizia viene confermata sui social direttamente dal primo cittadino Bellia:

"Purtroppo una tragica notizia, Lucrezia è stata ritrovata priva di vita. Sono vicino al dolore immane dei familiari, a nome mio e di tutta la comunità puntese".

ieri pomeriggio a San Giovanni La Punta non si hanno più notizie della 37enne Lucrezia Di Prima.

La ragazza, infatti, sarebbe irreperibile, come annunciato anche dal sindaco del comune etneo Nino Bellia.

Che attraverso il suo profilo Facebook lancio l'appello: "Le ricerche proseguono incessantemente: chiunque dovesse vedere la ragazza o possedere informazioni utili, è pregato di contattare la Polizia Locale o i familiari della ragazza al numero 3404216391.

