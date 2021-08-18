TROVATI DEGLI INNESCHI PER ATTIVARE INCENDI A CASTELMOLA
nneschi per attivare roghi a Castelmola, borgo del Messinese che sovrasta Taormina minacciato nei giorni scorsi da incendi che sarebbero stati appiccati da piromani.
La scoperta è stata fatta da volontari della Protezione civile di Giardini Naxos.
"In contrada Luppineria - spiega il loro portavoce, Ivan Micciulla - sono stati rilevati presunti inneschi, di cui uno già incendiato, pronti per essere ulteriormente accessi. Avviata la segnalazione alla Soris si è provveduti con la relativa bonifica".
Continua, dunque, l'attività antincendio, su attivazione Dipartimento regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana per il monitoraggio e controllo del territorio del comprensorio.
La squadra di Giardini Naxos è impegnata a supporto dei Vigili del Fuoco della colonna mobile regionale del Trentino Alto Adige."
Una nostra squadra con relativo modulo Aib, inoltre - aggiunge concluso Micciulla - è intervenuta a supporto del Corpo Forestale della Regione Sicilia per un incendio nel Comune di Moio Alcantara".