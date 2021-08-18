95047

TROVATI DEGLI INNESCHI PER ATTIVARE INCENDI A CASTELMOLA

nneschi per attivare roghi a Castelmola, borgo del Messinese che sovrasta Taormina minacciato nei giorni scorsi da incendi che sarebbero stati appiccati da piromani.La scoperta è stata fatta da volont...

A cura di Redazione Redazione
18 agosto 2021 08:53
TROVATI DEGLI INNESCHI PER ATTIVARE INCENDI A CASTELMOLA -
Oltre 95047
Condividi

nneschi per attivare roghi a Castelmola, borgo del Messinese che sovrasta Taormina minacciato nei giorni scorsi da incendi che sarebbero stati appiccati da piromani.

La scoperta è stata fatta da volontari della Protezione civile di Giardini Naxos.

"In contrada Luppineria - spiega il loro portavoce, Ivan Micciulla - sono stati rilevati presunti inneschi, di cui uno già incendiato, pronti per essere ulteriormente accessi. Avviata la segnalazione alla Soris si è provveduti con la relativa bonifica".

Continua, dunque, l'attività antincendio, su attivazione Dipartimento regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana per il monitoraggio e controllo del territorio del comprensorio.

La squadra di Giardini Naxos è impegnata a supporto dei Vigili del Fuoco della colonna mobile regionale del Trentino Alto Adige."

Una nostra squadra con relativo modulo Aib, inoltre - aggiunge concluso Micciulla - è intervenuta a supporto del Corpo Forestale della Regione Sicilia per un incendio nel Comune di Moio Alcantara".

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047