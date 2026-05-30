Trovati due piccioni con anello identificativo a Paternò: si cerca il proprietario

La segnalazione arriva da via Canonico Renna angolo via Baratta. I due volatili, probabilmente da allevamento o viaggiatori, sono molto docili e abituati al contatto umano.

PATERNÒ – Una segnalazione decisamente insolita e curiosa arriva da Paternò, dove due particolari piccioni con anellino identificativo alla zampa hanno letteralmente “adottato” un negozio e il balcone di un’abitazione della zona.

La vicenda arriva da via Canonico Renna angolo via Baratta. A contattare la redazione di 95047.it è stata una cittadina che, tra stupore e simpatia, ha raccontato quanto accaduto nelle ultime ore.

Secondo quanto riferito, i due volatili sarebbero entrati all’interno dell’attività commerciale del marito senza mostrare alcun timore nei confronti delle persone.

«Sono domestici, si lasciano prendere tranquillamente e hanno l’anellino alla zampa. Sicuramente qualcuno li starà cercando», racconta la donna.

I due esemplari, molto grandi e ben nutriti, sembrano infatti essere dei piccioni viaggiatori o comunque animali provenienti da allevamento. Non avrebbero particolari difficoltà a stare vicino agli esseri umani e, secondo la segnalazione, sembrerebbero persino poco abituati alla vita selvatica.

«Non sanno quasi volare e continuano a restare sul balcone. Mi fanno pena, ma nel frattempo mi buttano anche le piante a terra», scherza la donna.

Nelle fotografie inviate alla redazione si vedono chiaramente i due piccioni dal piumaggio chiaro, entrambi dotati di anellino identificativo colorato alle zampe, dettaglio che potrebbe aiutare a risalire al proprietario.

La speranza adesso è che qualcuno possa riconoscerli e recuperarli al più presto.

Chi dovesse avere informazioni utili o riconoscere i due volatili può contattare la redazione di 95047.it anche tramite WhatsApp al numero 393 950477.