TROVATO CADAVERE IL CORPO DI UN 45ENNE SULLA SPIAGGIA DI AGNONE BAGNI
Apparterrebbe a un catanese di 45 anni il corpo rinvenuto stamane poco dopo l’alba sulla spiaggia di Agnone bagni, sul litorale Jonico, in territorio di Augusta (Siracusa). Dai primi accertamenti effettuati dal medico legale, l’uomo potrebbe essere stato colto da un malore.
A condurre le indagini gli agenti del commissariato di Augusta coordinati dal commissario capo Marco Naccarato.
Sul posto anche gli uomini della scientifica che hanno ispezionato l’auto a bordo della quale il catanese sarebbe arrivato nella baia di Agnone.
Il corpo è stato trasportato nell’obitorio dell’ospedale di Lentini dove sarà sottoposto ad autopsia