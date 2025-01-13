TROVATO CON MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO, IMPRENDITORE CATANESE ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO
A seguito di una perquisizione delegata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, il Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale ha tratto in arresto in flagranza un uom...
A seguito di una perquisizione delegata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, il Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale ha tratto in arresto in flagranza un uomo di anni 43, residente nel centro etneo, imprenditore, trovato in possesso di ingente materiale pedopornografico.
L’indagine trae origine da attività investigative svolte dal C.O.S.C. di Catania, ed in particolare da monitoraggi della rete finalizzati al contrasto della pornografia minorile. Centinaia sono state le immagini ed i video di pornografia minorile, con vittime in età infantile, rinvenuti nel corso della perquisizione informatica.
Il materiale informatico sequestrato è oggetto di ulteriore ed approfondita analisi investigativa.
Il GIP del Tribunale di Catania, ferma restando la presunzione di innocenza, ha convalidato l’arresto disponendo gli arresti domiciliari.