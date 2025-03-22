TROVATO CON UN TELEFONO RUBATO IN TASCA: DENUNCIATO 22ENNE DI MISTERBIANCO

La Polizia di Stato ha denunciato per ricettazione un giovane di 22 anni, originario di Misterbianco, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva...

In particolare, nel corso dei servizi di controllo del territorio, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania sono intervenuti in via Negrelli in quanto un uomo, che aveva subito una rapina il giorno prima durante la quale gli era stato sottratto lo smartphone, aveva segnalato la presenza del suo dispositivo elettronico all’interno di un’attività commerciale grazie all’utilizzo di un’applicazione per la localizzazione.

I poliziotti intervenuti, una volta all’interno del negozio, hanno composto il numero di telefono della vittima in modo da verificare se l’apparecchio si trovasse effettivamente in quel luogo.

A quel punto, hanno sentito il suono di un telefono provenire dalla giacca di un uomo presente all’interno dell’esercizio commerciale il quale, in evidente stato di agitazione, non è riuscito a spegnerlo. Ormai alle strette, l’uomo, che si trovava per caso nel negozio, ha consegnato il cellulare ai poliziotti, sostenendo di esserne in possesso solo da un giorno, non riuscendo, tuttavia, a fornire delle valide giustificazioni relative alle modalità con cui ne era entrato in possesso.

Per quanto accaduto, il cellulare, corrispondente per le caratteristiche riscontrate a quello denunciato il giorno prima dalla vittima, è stato riconsegnato a quest’ultima, mentre il 22enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.