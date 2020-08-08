TROVATO CORPO DI DONNA A CARONIA: NELLA STESSA ZONA È SCOMPARSA LA DJ VIVIANA PARISI
+++FLASH+++Il cadavere irriconoscibile di una donna è stato trovato nei boschi di Caronia, in provincia di Messina.Proprio in quelle zone, da circa sei giorni vanno avanti le ricerche della dj Viviana...
A cura di Redazione
08 agosto 2020 16:15
Il cadavere irriconoscibile di una donna è stato trovato nei boschi di Caronia, in provincia di Messina.
Proprio in quelle zone, da circa sei giorni vanno avanti le ricerche della dj Viviana Parisi e del figlioletto Gioele, di 4 anni. Al momento non è possibile stabilire un collegamento certo fra il cadavere e la scomparsa di madre e figlia.
Si attende l’identificazione della vittima.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO