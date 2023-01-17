95047

TROVATO IL COVO DI MESSINA DENARO, È A CAMPOBELLO DI MAZARA

17 gennaio 2023 08:40
Il covo di Matteo Messina Denaro è stato individuato dai carabinieri del Ros e dalla Procura di Palermo. Si trova a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, nel paese del favoreggiatore Giovanni Luppino, finito in manette insieme al boss.

Il nascondiglio è situato nel centro abitato. La perquisizione del covo è durata tutta la notte, dopo ore di ricerche.

Alla perquisizione ha partecipato personalmente il procuratore aggiunto Paolo Guido, che da anni indaga sul padrino di Cosa nostra.

L'edificio è stato setacciato palmo a palmo.

