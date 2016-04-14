Trovato con le armi in auto: arrestato dai carabinieri di Paternò

E' accaduto a Camporotondo: in manette un 55enne

95047.it I carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato, in flagranza, un 55enne di Mascalucia con l'accusa di detenzione illecita di armi clandestine.

Sono stati gli uomini del Nucleo Operativo a notarlo in atteggiamento sospetto mentre, a bordo della propria Fiat Panda, sostava nei pressi del distributore di carburante Esso, di Via Umberto a Camporotondo Etneo. Nel perquisirgli l’abitacolo i militari sono riusciti a rinvenire e sequestrare 2 pistole, originariamente a salve, marca Bruni modello 92, modificate per esplodere cartucce calibro 380 (9x17), perfettamente funzionanti, nonché due caricatori contenenti 10 cartucce del medesimo calibro. L’arrestato, in attesa del giudizio per direttissima, è stato ristretto agli arresti domiciliari.