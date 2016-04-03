Trovato morto il 15enne Samuele Pappalardo Era scomparso da alcuni giorni a Misterbianco

La Chiesa di S. Angela (Via S. Antonio Abate, 26, Misterbianco ) rimarrà aperta tutta la notte, a cominciare dalle 22 si terrà la veglia funebre in suffragio della sua anima.LA CRONACA. Il funerale sa...

E' stato ritrovato morto da alcuni minuti nel territorio di Misterbianco. Sul caso indagano i carabinieri.

I carabinieri lo hanno trovato in un campo sotto un cavalcavia dal quale probabilmente il ragazzino si è buttato.

Secondo le prime indiscrezioni, fornite dall'agenzia Ansa, il decesso del ragazzo risalirebbe a martedì scorso, giorno della sua scomparsa.

Dai primi rilievi sembra che Samuele si sia tolto la vita lanciandosi dal cavalcavia alla periferia di Misterbianco.

LA DICHIARAZIONE DEL SINDACO NINO DI GUARDO:

Oggi è un giorno davvero triste per la nostra città. Samuele, il ragazzo scomparso da casa giorni fa, è stato ritrovato questo pomeriggio privo di vita sotto il ponte che collega Misterbianco a San Giovanni Galermo. Un epilogo drammatico e sconvolgente che ci ha fatto sprofondare in una infinita tristezza. Appena appresa la notizia mi sono recato a casa dei familiari per dare loro un affettuoso abbraccio e una carezza a nome mio e a nome di tutta la comunità. In queste circostanze le parole non bastano. Questo gesto inconsulto di un ragazzino di 15 anni ha gettato una famiglia nella più nera disperazione e ha lasciato tutti noi sgomenti e smarriti. Seguiremo tutta la vicenda e accompagneremo il caro Samuele alla sua ultima dimora. Misterbianco oggi piange la perdita di una giovane vita spezzata troppo presto.

“Per quanto riguarda i funerali del giovane Samuele con moltissima probabilità si svolgeranno mercoledì pomeriggio alle ore 16,00 nella Chiesa Madre di Misterbianco. Cercheremo di dare l’ultimo saluto – ha concluso il sindaco Di Guardo – a questa giovane anima che ricorderemo per sempre”.

La redazione di 95047.it esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia Pappalardo per la scomparsa di Samuele.