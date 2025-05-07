TRUFFA NEL PARCHEGGIO DEL CENTRO SICILIA A MISTERBIANCO: FINTA SORDOMUTA, INTERVIENE IL CODACONS

Il Codacons ha ricevuto una nuova segnalazione riguardante un episodio truffaldino verificatosi nel parcheggio esterno del centro commerciale Centro Sicilia, a MisterbiancoSecondo quanto riportato da...

Secondo quanto riportato da una cittadina, “una ragazza bionda, sulla trentina, si è avvicinata al finestrino dell’auto sostenendo di essere sorda e chiedendo una donazione. Poiché ero sola in auto, sul lato passeggero e senza le chiavi, non avevo modo di chiudere il finestrino.

La ragazza ha infilato il braccio all’interno dell’abitacolo per porgermi un cartoncino. Il suo atteggiamento era molto invadente, tanto da indurmi a donare qualcosa solo per timore che la situazione potesse degenerare.”

“Purtroppo, episodi simili sono tutt’altro che rari – afferma il Segretario Nazionale Codacons, Francesco Tanasi – e sfruttano la buona fede e le circostanze di vulnerabilità delle vittime. L’utilizzo di falsi pretesti, come una disabilità, rende queste truffe ancora più gravi.

È fondamentale che i cittadini denuncino ogni episodio alle autorità, anche quando si tratta di piccoli importi: solo così si può mettere un freno a questi raggiri.”

Il Codacons invita chiunque dovesse imbattersi in situazioni analoghe a segnalarle tempestivamente, possibilmente documentando i fatti con foto o video, contattando l’associazione via email all’indirizzo [email protected], su WhatsApp al 3715201706 o telefonicamente al 095441010.