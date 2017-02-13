Truffe telefoniche, non rispondete a questi numeri (con prefisso internazionale)
Dopo l’allarme sui numeri truffaldini con prefisso italiano ai quali, se contattati, non bisogna richiamarli arrivano una nuova serie di numerazioni con prefissi internazionali ai quali non rispondere...
Dopo l’allarme sui numeri truffaldini con prefisso italiano ai quali, se contattati, non bisogna richiamarli arrivano una nuova serie di numerazioni con prefissi internazionali ai quali non rispondere. Questi numeri “virus” sono in grado di copiare l’elenco dei contatti in pochissimi secondi. Se avete dati sensibili come quelli del conto banca o i dati della carta di credito sul telefono, con una semplice risposta al telefono, potrebbero essere clonati ed utilizzati in tempi rapidi, con il rischio di vedersi prosciugato il conto o azzerata la carta di credito o prepagata.
Si impossessano dei dati sensibili
Ecco i numeri ai quali non bisogna assolutamente rispondere se riceviamo una chiamata o un sms:
+375602605281
+37127913091
+37178565072
+56322553736
+37052529259
+255901130460
o qualsiasi numero, come ricorda Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, che inizi con il prefisso: +375, +371, +381, +255 del quale ignorate il mittente.
Sono sempre contatti che provengono da paesi esteri:
+375 è il prefisso Bielorussia.
+371 Lettonia;
+381 Serbia;
+ 563- Valparaiso;
+ 370- Lituania;
+ 255- Tanzania.
Non digitate # 90 o # 09
Inoltre, non bisogna assolutamente premere le seguenti sequenze alfanumeriche # 90 o # 09 sul vostro cellulare se richiesto da qualsiasi chiamante. Si tratterebbe di un nuovo trucco per accedere alla scheda Sim, effettuare chiamate a vostre spese e potrebbero farvi incorrere in problemi con la giustizia. La provenienza dall'estero dei malintenzionati renderebbe anche difficili le indagini e l’individuazione dei colpevoli, con buona pace del recupero delle somme frodate.