TERREMOTO SULL'ETNA - EPICENTRO MALETTO

Terremoto di 3,7 gradi di magnitudo pochi minuti fa , alle ore 12,43 sull'Etna a una profondità di 28 km.L' area dell'epicentro è compresa tra Maletto, Bronte e RandazzoL’evento è stato localizzato da...

A cura di Redazione 24 giugno 2017 13:08

Condividi