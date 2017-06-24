TERREMOTO SULL'ETNA - EPICENTRO MALETTO
A cura di Redazione
24 giugno 2017 13:08
Terremoto di 3,7 gradi di magnitudo pochi minuti fa , alle ore 12,43 sull'Etna a una profondità di 28 km.
L' area dell'epicentro è compresa tra Maletto, Bronte e Randazzo
L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.
IN AGGIORNAMENTO