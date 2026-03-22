TUMORI, FINO AL 40% SI PUÒ PREVENIRE: A CATANIA VISITE GRATUITE E IL FESTIVAL DELLA PREVENZIONE

Torna puntuale, allo scoccare della primavera, la “Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica” promossa dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), che dal 23 al 29 marzo rilancerà le buone pratiche per contrastare l’insorgenza del cancro: corretti stili di vita e diagnosi precoce. Nell’ambito dell’evento, giunto alla 25° edizione, il “Festival della Prevenzione” che vedrà Catania tra le 12 città italiane protagoniste e che si pone l’obiettivo di tradurre le evidenze scientifiche in azioni concrete, ricordando che fino al 40% dei tumori può essere prevenuto. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Catania, dal Centro PreDiCT dell’Università di Catania, dalla Fondazione Morgagni e dall’Associazione Medici Cattolici Italiani (AMCI) di Catania.

Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica e Festival della Prevenzione, prevedono un ricco programma di appuntamenti nel capoluogo etneo e in provincia (elenco completo sul sito www.legatumoricatania.it). Per l’intera settimana, presso il Poliambulatorio LILT Catania (padiglione Est 1 del Policlinico Morgagni) e sabato 28 marzo sul camper della Fratres al Parco Commerciale “Le Zagare” (in sinergia con Coop Radenza), saranno disponibili visite gratuite di diagnosi precoce oncologica, in collaborazione con il Rotary Club Catania (“Progetto Antonio Mauri”). Nel Poliambulatorio LILT si terranno corsi di attività fisica adattata, sessioni di yoga, laboratori di libri per bambini.

Esperienze pratiche e percorsi di spesa consapevole, verranno proposti dalla nutrizionista Simona Cantagallo venerdì 27 marzo (dalle 16 alle 19) presso la Coop “Le Zagare”. Nel pomeriggio di sabato 28, nella Piscina comunale di Nesima, incontro con i tifosi della Nuoto Catania per la promozione del movimento e dei corretti stili di vita. Il 24 marzo la Sala Consiliare del Comune di Belpasso ospiterà l’incontro “Difendiamoci attaccando: si comincia dalla prevenzione”, con la partecipazione del dott. Roberto Bordonaro, Direttore del Dipartimento di Oncologia dell’ARNAS “Garibaldi” di Catania.

Come ogni anno, i volontari LILT incontreranno in piazza i sostenitori dell’associazione per parlare di prevenzione: il 22 marzo a Belpasso, il 29 in piazza Verga a Catania. Il “Festival della Prevenzione” vedrà il suo atto finale domenica 29 marzo con “La salute si cucina”, show cooking presso il Ristorante “I Palici” del Relais “San Giuliano” di Viagrande, dove chef e nutrizionista proporranno ricette sane e replicabili, dimostrando come coniugare gusto e benessere nella vita quotidiana.

“Il Festival della Prevenzione nasce per rafforzare e ampliare il messaggio della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica – sottolinea il Presidente della LILT nazionale, prof. Francesco Schittulli – la prevenzione rappresenta il primo e più efficace strumento per tutelare la salute”. Aggiunge il presidente della LILT etnea, prof. Massimo Libra: “Non è mai troppo tardi per prendersi cura di sé, anche piccoli cambiamenti quotidiani possono rappresentare un investimento concreto sul proprio futuro”.