TURISTA AMERICANO MUORE SULL’ETNA PER UN MALORE: VANI I SOCCORSI PRESTATI

Nel tardo pomeriggio di ieri, su richiesta della Centrale Operativa del 118, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti per soccorrere un turista americano che aveva avuto un malore lungo il sentiero del Cratere Silvestri Superiore, sul versante sud dell’Etna.

L’uomo, mentre era in escursione sul fianco del cratere sovrastante gli impianti turistici del Rifugio Sapienza, è stato colto improvvisamente da un malore. La squadra di soccorso, insieme al medico della locale guardia medica, ha raggiunto l’uomo nella zona impervia e scoscesa dove si trovava.

Nel frattempo, è giunta in volo l’eliambulanza del 118 dall’ospedale Cannizzaro. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il turista non c’è stato nulla da fare.

Su autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, la salma è stata trasportata dai soccorritori fuori dalla zona impervia e portata nei locali del Centro Servizi del Rifugio Sapienza, per le successive procedure di trasferimento. Sul posto erano presenti i Carabinieri di Nicolosi e il SAGF della Guardia di Finanza.