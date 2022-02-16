TURISTA FRANCESE PERDE L'ORIENTAMENTO PER LA NEBBIA: SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO

Nella giornata di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania hanno soccorso un turista francese di 28 anni in località Etna Sud - Rifugio Sapienza.Il turista, raggiunti i 2700 mt di q...

Nella giornata di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania hanno soccorso un turista francese di 28 anni in località Etna Sud - Rifugio Sapienza.

Il turista, raggiunti i 2700 mt di quota ha perso l'orientamento per via della nebbia ed invece di ritornare verso il piazzale del Rifugio Sapienza, si è diretto verso la Valle del Bove.

Disorientato, intorno le 14,00, ha fatto una chiamata di soccorso ed inviato la segnalazione della propria posizione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del d

Distaccamento di Acireale, il Nucleo SAF dei Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino della Guardia di finanza ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

I soccorritori lo hanno individuato e raggiunto e si sono accorti che presentava già segni di ipotermia.

Imbarellato, è stato portato a valle e consegnato al personale sanitario del Servizio 118 presente sul posto con delle ambulanze.