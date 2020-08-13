TURISTA MILANESE PRECIPITA ALL’INTERNO DI UNA GROTTA DELL’ETNA

Si è concluso nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 agosto, l'intervento di soccorso di un turista milanese precipitato all'interno della Grotta dei "Tre Livelli", sul versante sud dell' zona di P...

Si è concluso nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 agosto, l'intervento di soccorso di un turista milanese precipitato all'interno della Grotta dei "Tre Livelli", sul versante sud dell'#Etna zona di Piano del Vescovo, nel comune di #Zafferana. Una grotta formata da tre canali di scorrimento lavico (lava tubes) sovrapposti su tre diversi livelli, per un’estensione totale di circa 1.150 metri.

Allertati dal 118, i tecnici della XXI Delegazione Alpina e della X Delegazione Speleo del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, in stretta collaborazione e coordinamento con il #SAGF della Guardia di Finanza, hanno raggiunto e barellato il malcapitato, finito sul fondo del primo pozzo d'ingresso.

Il turista, portato all'esterno della grotta dai tecnici del #CNSAS e dai militari della Guardia di Finanza, presentava una sospetta frattura alla gamba sinistra, stabilizzata dai sanitari del 118 presenti sul posto.

Successivamente, l'infortunato è stato trasportato in elisoccorso all'Ospedale Cannizzaro di Catania.

La Grotta dei “Tre Livelli” è già stata protagonista di incidenti del genere, dagli esiti anche più gravi. Eventi dovuti a distrazione, imprudenza e all’utilizzo di abbigliamento, in particolare calzature, non idoneo per l’accesso in ambienti particolari, come quello ipogeo.

Per questo motivo, si raccomanda sempre la massima attenzione e responsabilità nell’avventurarsi all’interno di grotte e cavità naturali.